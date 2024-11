Noinotizie.it - Jago a Martina Franca il 21 novembre Artista

Di seguito il comunicato:La notizia farà sicuramente piacere a tanti:, nel pieno del suo momento culturale e artistico, vista la concomitanza con il Festival dell’Immagine, ospiterà, grazie ad una manifestazione organizzata dall’Amministrazione Comunale, il grande, di fama internazionale.Per i non addetti ai lavorie scultore italiano, ha lavorato in Italia, Cina, America ed Emirati. È stato professore ospite presso la New York Academy of Art esponendo le sue opere in numerose città italiane e non, tra le più note il Figlio velato che prende ispirazione proprio al Cristo Velato. La notizia è stata resa nota dall’assessore alla cultura Carlo Dilonardo che così commenta: “L’evento, fortemente voluto dall’assessorato alla cultura, si svolgerà giovedì 212024 alle 20:30 presso la Biblioteca Comunale Isidoro Chirulli, l’ingresso sarà libero fino ad esaurimento di posti disponibili, il patrocinio e il sostegno dell’amministrazione comunale, ha permesso di impreziosire ulteriormente le iniziative in ambito artistico fin qui messe in atto.