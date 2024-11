Innovation Village Award ecco i finalisti | appuntamento domani a Napoli per la fase conclusiva

Leggi su Ildenaro.it

Dopo ladi valutazione dei 192 progetti presentati, la giuria diha selezionato i 24dell’edizione 2024, tre per ciascuno degli ambiti tematici del premio: tra questi, ci sono anche i tre vincitori di Start Cup Campania, Start Cup Lazio e Start Cup Puglia 2024. Irappresentano 9 regioni d’Italia, a conferma della crescita di un premio giunto alla sesta edizione, che distribuirà – con i numerosi partner – 23 tra premi e menzioni.La finale disi terrà domni, venerdì 15 novembre 2024, presso l’Auditorium Porta del Parco di Bagnoli, a: un’intera giornata che sarà una vera e propria festa dell’innovazione sostenibile, durante la quale ipresenteranno i loro progetti, proposte innovative che spaziano in ambiti strategici come la sostenibilità ambientale, l’agrifood, la salute e la manifattura digitale.