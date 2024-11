Ilrestodelcarlino.it - Il Lenz avanza in Coppa. Bel colpo a casa della Vis

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

CITTA0 LENTIGIONE 2 CITTAVIS MODENA: Leonardi, Gandolfi, Andreotti (23’ st Pucci), Teresi, Borsari, Panfilo (27’ st Mandelli), Martey (15’ st Sar), Pezzani, Sala, Orlandi (37’ st Prandi), Rovatti (34’ st Mollicone). A disposizione: Rosa, Rossi. Allenatore: Salmi. LENTIGIONE: Delfi, Cortesi, Manzotti (19’ st Luppi Bianchini), Bocchialini, Piccioni, Manco, Bonetti (37’ st Baratta), Grieco, Martini (1’ st El Adnani), Nappo (1’ st Cabassa), Frimpong (14’ st Ferrari). A disposizione: Zovi. Allenatore: Cassani. Arbitro: Pascali di Pistoia (Vicari e Quartararo). Reti: 11’ pt Bocchialini, 44’ st Grieco. Note: si è giocato a Budrio per indisponibilità del campoVis. Ammoniti Salmi, El Adnani. Espulso Sala 34’ pt. Recupero 1’+0’). Beldel Lentigione che, pur in formazione rimaneggiata, sconfigge per 2 a 0 la Vis CittaModena nei 32esimi diItalia.