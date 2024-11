Ilrestodelcarlino.it - “I nostri video hard al tuo fidanzato”: la ex lo denuncia dopo le minacce

Ascoli, 14 novembre 2024 – Una relazione amorosa, rapporti sessuali ripresi con il telefonino per rendere ancora più eccitante l’amplesso e poi, quando l’idillio finisce, la minaccia di lui di diffondere al nuovo compagno di lei i filmini intimi. Per questo una donna hato un ascolano di 47 anni. Assistita dall’avvocato Umberto Gramenzi ha presentato alla Procura una querela contro l’uomo difeso dall’avvocato Gennaro Eufemia, a seguito della quale la magistratura ascolana ha aperto un fascicolo. I fatti risalgono alla scorsa estate. La relazione fra la coppia era ormai terminata, ma evidentemente all’uomo la decisione di lei di interromperla non deve essere proprio piaciuta. Secondo quantoto dalla donna, avrebbe quindi inviato al nuovo compagno di lei alcuni files audio, estrapolati daregistrati durante i rapporti sessuali che chiaramente dovevano rimanere assolutamente privati.