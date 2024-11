Già deciso il futuro di Arnautovic e Correa Taremi invece…

Leggi su Ilnerazzurro.it

Il rendimento dei tre attaccanti dell’Inter dietro la coppia Thuram-Lautaro è deludente. Mentre i due hanno messo insieme 14 gol complessivi in stagione (8 per Thuram e 6 per Lautaro),hanno segnato solo due reti in totale, di cui una su rigore., dopo aver impressionato in estate, ha faticato a confermarsi in campionato. Pur segnando e mostrando buone qualità nelle amichevoli, in Serie A ha giocato solo dall’inizio contro il Lecce, accumulando minuti sporadici nelle altre partite. In 232 minuti totali, ha tirato in porta solo due volte, piazzandosi 81º in Serie A per tiri e 73º per gol attesi. In Champions ha avuto un impatto leggermente migliore, con due assist e qualche giocata contro squadre come l’Arsenal e la Stella Rossa, ma le aspettative restano alte.