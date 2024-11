Germania Gosens | Prima di insultare noi calciatori sui social bisognerebbe pensare alle conseguenze

Leggi su Sportface.it

Robin, difensore della Fiorentina, ha parlato in conferenza stampa dal ritiro della. Laureato in psicologia, il tema trattato è stato quello della salute mentale: “Penso che sia estremamente importante parlarne. Purtroppo è ancora un argomento tabù, ma malattie come la depressione sono molto gravi eo bisognerà parlarne. Trattandole come qualcosa di normale, le persone saranno incentivate ad aprirsi e a cercare aiuto“.“Aprirsi non dev’essere considerata una debolezza, bensì come qualcosa di coraggioso – ha aggiunto, che si è poi soffermato sui commenti di odio che iricevono sui– Tutti noi ci abbiamo a che fare quotidianamente. L’anonimato di Internet, purtroppo, viene spesso sfruttato per scrivere commenti terribili“.“La verità è che, dopo una brutta prestazione, un giocatore può abbattersi se legge commenti in cui augurano la morte a lui o alla sua famiglia.