Francia-Israele a mezz’ora dal fischio di inizio lo Stade de France è vuoto – VIDEO

Clima surreale a Parigi. Allodenon c’è praticamente nessuno e trainizia la partita di Nations League tra. Al momento, da come si evince dalpubblicato su X, ci dovrebbero essere i 4 mila poliziotti schierati per impedire ogni tipo di disordine, bandiere della Palestina e altre provocazioni. Ild’è previsto per le 20:45.Ledeva sonner creux ce soir. @julienrbccpic.twitter.com/km27BQW4Jl— Actu Foot (@ActuFoot) November 14, 2024La paura di Parigi per: 4.000 agenti in strada, 150 israeliani in tribunaParigi aspettae teme una nuova Amsterdam. Stasera allodesarà schierato un agente ogni cinque possessori di biglietto, scrive il Guardian. Ne sono stati venduti meno di 20.