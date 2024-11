Primacampania.it - Falsi diplomi nel Napoletano: tre indagati e coinvolti cinque istituti scolastici paritari

TORRE ANNUNZIATA – La Guardia di Finanza di Torre Annunziata, su disposizione della Procura della Repubblica, ha eseguito un decreto di perquisizione e sequestro nei confronti di tre persone indagate per truffa ai danni dello Stato età materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici. L’indagine ha interessato anche: l’Istituto Dante Alighieri di Torre Annunziata, il Centro Scolastico Elsa Morante di Ottaviano, l’Istituto Ottaviano Augusto di Ottaviano, l’Istituto Paolo Costa di San Giuseppe Vesuviano e il New Tito Lucrezio Caro di Boscoreale.ficati e anomalie nei rapporti di lavoroSecondo quanto emerso dalle indagini, coordinate dalla Procura, gliavrebberoficato la documentazione relativa alla frequenza dei corsi di studio da parte degli studenti, trasmessa all’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania del Ministero dell’Istruzione.