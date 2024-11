Secoloditalia.it - Del Frate – Roma

DelVia degli Scipioni, 122 – 00192Telefono: 06/3211918Sito Internet: www.enotecadel.itTipologia: tradizionale con spunti creativiPrezzi: antipasti 15/22€, primi 13/19€, secondi 23/24€, dolci 8€Chiusura: Domenica; Lunedì mattinaOFFERTADelristorante non delude neanche quest’anno e si attesta come un buon indirizzo del quartiere Prati. Il menù si sviluppa prevalentemente sulle materie prime stagionali, proponendo una generosa cucina tradizionale a cui si affiancano alcuni piatti caratterizzati da una moderata creatività. Apertura di ottimo livello con la ricca e golosa tartare di cervo con foie gras, crumble al cioccolato, topinambur e melograno, seguita da dei rigatoni all’amatriciana praticamente perfetti, con l’ottimo sugo che avvolgeva la pasta, e da un risotto alla rapa rossa con blu del Monviso e tartufo nero, con quest’ultimo troppo delicato per emergere tra gli altri ingredienti.