Ilnapolista.it - De Chiesa: «Matilde Lorenzi, non si muore per una facciata sulla neve. Caso chiuso in fretta e senza autopsia»

De: «, non siper unain»Paolo De, ex protagonista della valanga azzurra di sci, parla al quotidiano La Stampa della morte dipromessa dello sci italiano tragicamente scomparsa per una caduta a nemmeno vent’anni. «si poteva salvare». E ancora: «Noi che amiamo lo sci, non possiamo stare zitti su questa vicenda». De, profondo conoscitore del circo bianco, entra nel dettaglio: «L’allenatore Angelo Weiss ha visto per filo e per segno ma ha preferito rilasciare dichiarazioni incomplete. Non siper unaaltrimenti i tracciati sarebbero un cimitero. E mi chiedo: perché non è stata fatta l’? Perché ilè statocosì in?».Scrive La Stampa:Domande che non trovano risposte, troppi si trincerano dietro il silenzio.