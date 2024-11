Ilrestodelcarlino.it - Cosa fare a Bologna: tutti gli eventi di giovedì 14 novembre

, 142024 – Non sapete come trascorrere la giornata oggi sotto le Due Torri? Ecco allora una lunga lista diche vi darà molti spunti. Alle 15, a palazzo Malvezzi, previsto il seminario su ‘Il caso Angelo Massaro – Un innocente in carcere 21 anni per un omicidio mai commesso’. E Massaro sarà presente all’evento, insieme con i giornalisti Benedetto Lattanzi e Valentino Maimone, fondatori dell’Associazione Errorigiudiziari.com. Alle 17, si apre la manifestazione della Fondazione Rusconi Ghigi: nel pomeriggio si svela l’installazione nella sede della Fondazione, con le opere di Alessandro Brighetti, Anja Korherr, David Casini, Lorena Bucur, Marlene Hausegger, Mattia Pajè e Veronika Hauer Alle 18, al cinema Modernissimo, Modo Infoshop presenta Gli uomini pesce, un libro di Wu Ming 1, alla presenza dell’autore e con letture dell’attore Marco Manfredi.