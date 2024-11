Gaeta.it - Controlli dei Carabinieri a Cerveteri: un arresto e numerose multe per garantire la sicurezza

Facebook WhatsAppTwitter L’azione deinella città dicontinua a essere incisiva nella lotta contro le attività illecite e favorire un ambiente più sicuro per i cittadini. Le forze di polizia hanno condotto operazioni mirate nel comune, evidenziando l’impegno del corpo nella tutela dell’ordine pubblico e della legalità.e denunce durante iNell’ambito delle operazioni di controllo, idella Compagnia di Civitavecchia hanno portato a termine un’importante azione che ha condotto all’di un uomo di 54 anni. Quest’ultimo era destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare, un risultato significativo che evidenzia l’efficacia dell’attività di monitoraggio e rapido intervento delle forze dell’ordine. Ma non è finita qui: un altro individuo è stato denunciato alla Procura della Repubblica per comportamento ostile.