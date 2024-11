Laprimapagina.it - Confcooperative Alpe Adria: la Latteria Sociale Turnaria di Trivignano Udinese compie 100 anni

Serviva una festa comunitaria per celebrare il 100°versario della nascita delladi. Perciò, il 15 e il 16 novembre sono state organizzate una serie di iniziative per ricordare questo bel compleanno.Venerdì 15, presso il Teatro Parrocchiale (Area Gruppo Alpini, via Palma), a partire dalle ore 19.30, ci sarà un momento di approfondimento, con Francesco Zaccheo, dell’Associazione Allevatori Fvg, su: “Le latterie sociali in Friuli: salvaguardia del latte crudo e del saper fare”, seguito da un intervento di Paola Valdinoci, su: “Il valore nutrizionale del formaggio”. Al termine, la presentazione e la proiezione del filmato dedicato al centenario delladi.Sabato 16, a partire dalle ore 9.00, sarà possibile partecipare alle visite guidate delladurante la produzione del formaggio.