Gqitalia.it - Bridget Jones 4 avrà tutta un'altra energia rispetto ai capitoli precedenti

Leggi su Gqitalia.it

Sì, stanno girando4. Nonostante quello che sembrava un lieto fine definitivo in's Baby, Renée Zelwegger tornerà a vestire i panni della giornalista perennemente sfortunata e innamorata, e al suo fianco si aggiungerà Leo Woodall di One Day, a fare il terzo incomodo in un triangolo amoroso. Il grande e inaspettato cambiamento di questa storia? Hugh Grant in scena e Colin Firth fuori. E se il libro da cui è tratto il film è un indizio, non si prospetta nulla di buono per il suo Mark Darcy."Oltre a essere estremamente divertente, è molto, molto triste", ha dichiarato Grant a Graham Norton. E anche questo non suona bene.Quando esce4?L'uscita internazionale è prevista per 14 febbraio 2025.Dove eravamo rimasti's Baby (2016) culmina con la scoperta dell'identità del padre del bambino che sta aspettando, che avrebbe potuto essere l'interesse amoroso di lunga data Mark Darcy (Colin Firth), come il suo amante più recente, Jack Qwant (Patrick Dempsey).