Ilrestodelcarlino.it - Battista: "Dimenticare Chieti, testa alla Vigor"

"Che asia mancato solo il gol è un dato di fatto". Nazzarenonon guarda più al passato e punta l’obiettivo sullaSenigallia. "Una partita importante in cui dobbiamo confermare tutto ciò che di buono abbiamo fatto nelle utole domeniche. Certo -dice ai microfoni di Vera Tv nel corso della trasmissione A Ritmo di Samb- nel calcio esistono momenti in cui non riesci a segnare. Non può capitare sempre come a Castelfidardo o Isernia quando ad ogni azione vai in porta e fai gol. Ci sono partite come quelle dio con l’Avezzano quando sviluppi una gran mole di gioco ma non sblocchi il punteggio. Non c’è un motivo particolare, fa parte del gioco. Il nostro compito è di lavorare e di migliorare. Nulla di preoccupante. I miei gol arriveranno, pochi ma buoni". L’attaccante rossoblù torna a parlare dei due rigori non assegnatiSamb domenica scorsa.