Quotidiano.net - Bambini italiani mandati negli Usa, consegnata lettera al Papa

anni tra il 1950 e il 1970 centinaia difuronoStati Uniti. E' quanto emerge da una recente storia trasmessa dal programma "60 Minutes" della Cbs News; riguarda un programma per gli orfani, che sarebbe stato gestito dal Vaticano, ed attraverso il quale sarebbero stati3.500Stati Uniti per essere adottati da famiglie cattoliche americane. Sulla vicenda è stataquesta mattina unaFrancesco da rappresentanti della stessa emittente. Secondo l'inchiesta della Cbs "monsignor Andrew Landi dell'ex National Catholic Welfare Conference, l'organizzazione di assistenza della conferenza episcopale statunitense, si occupava di organizzare i visti per gli orfani da Roma. Ma la maggior parte deiinviatiStati Uniti non erano orfani.