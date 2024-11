Auto Urso | Le risorse per il settore a 164 miliardi

Lapresse.it - Auto, Urso: “Le risorse per il settore a 1,64 miliardi”

Leggi su Lapresse.it

Leper ilsono 1,64di euro. E’ il pensiero del ministro per le Imprese e il made in Italy Adolfoal termine del tavolo su Stellantis facendo presente che riguardano il 2025-2026.“Leche mettiamo in campo” per ilsono “chiare e significative”: 500 milioni di euro del nuovo bando per i contratti di sviluppo, che riguarda anche l’motive” e che si punta “a raddoppiare dopo il confronto con la commissione Europea per raggiungere un miliardo nel 2025“, oltre al “raddoppio dei fondimotive per passare da 200 a 400 milioni, quindi arriveremo a 1 miliardo e 400 milioni“, più “i residui dei precedenti anni che invieremo in questa direzione, quindi altri 240 milioni“.