Atp Finals | Jannik Sinner batte Daniil Medvedev I risultati 6-3 6-4

Due set a favore del campione azzurro: 6-3, 6-4. Questo il risultato trae il russo. L’azzurro si era comunque classificato alle semifinali delle Atpperché Taylor Fritz intanto battuto in tre set per 5-7 6-4 6-3 Alex de Minaur nel gruppo Ilie Nastase. Fritz e il tifo per(ma senza darlo a vedere)Curiosità è che l’ex rivale Fritz ha tifato stasera per la vittoria di, perché in caso di vincita dell’altoatesino avrebbe l’accesso, anche a lui, alle semifinali. «Stasera farò quello che faccio di solito. Controllerò i punteggi. Di solito non guardo molto il tennis e non credo che stasera sarà onestamente diverso. Mi aggiornerò sui punteggi. Questo è tutto. Non sto impazzendo per questo. Se vincere due dei miei incontri e poi perdere contro il numero 1 del mondo non è abbastanza per passare il turno, allora va bene così», aveva dichiarato l’americano poco prima della partita.