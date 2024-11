Lanazione.it - Asse viario zona industriale-casello . Una rivoluzione da sette milioni

Leggi su Lanazione.it

Il percorso burocratico era iniziato alla fine del 2022, con il contributo regionale erogato per la progettazione dell’opera. Questa fase può ora considerarsi definitivamente conclusa: proprio pochi giorni fa, con una delibera di giunta, è stato infatti approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica delle opere di completamento dell’di collegamento fra ladi via Amadori e ilautostradale di Prato Ovest. Si tratta di una operazione da 7e 200milla euro, per la quale, oltre all’iter burocratico che dovrà portare alla progettazione definitiva ed esecutiva, si aprirà, nei prossimi mesi, la fase più importante: bisognerà infatti trovare le risorse necessarie per avviare i lavori. L’intenzione, a oggi, è quella di suddividere l’opera in tre lotti da finanziare e realizzare via via, anche per partecipare più agevolmente a eventuali bandi.