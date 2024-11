Agi.it - Anci nello stallo tra Manfredi e Lo Russo, con l'incognita delle regionali

AGI - A sei giorni dall'apertura dell'Assemblea nazionale dell'a Torino che dovrà eleggere il successore di Antonio De Caro, nel frattempo eletto a Bruxelles, non c'è accordo sul nome. La situazione è insu due nomi: il sindaco di Napoli Gaetanoe il padrone di casa, Stefano Lo. L'unica che potrebbe sciogliere il nodo è la segretaria del Pd, Elly Schlein, che però ha fatto sapere che non se ne occuperà che dopo le elezioni amministrative in Umbria ed Emilia Romagna, che dopo il flop della Liguria non sono una questione secondaria. Gli amministratori locali si stanno chiedendo però se alla segretaria basteranno poche ore per trovare l'unità intorno a una figura. Intanto, si rincorre la voce della possibilità di ricorrere aprimarie informali tra gli amministratori del Pd.