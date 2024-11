Gamberorosso.it - Abbattere i cervi per sfamare i poveri e salvare l'ambiente: la proposta del Regno Unito che fa infuriare gli animalisti

Leggi su Gamberorosso.it

Si programma di abbatterne almeno mezzo milione l’anno, perché di, oggi, nelce ne sono davvero troppi. Parliamo di due milioni sparsi nelle foreste britanniche, il numero più alto mai registrato fino a oggi, ma glinon l’hanno presa bene: «L’abbattimento di massa deiè una pratica crudele e inefficace» ha dichiarato Elisa Allen, vicepresidente dell’associazione animalista PETA, People for the Ethical Treatment of Animals. «Malattie e denutrizione sono un fatto certamente spiacevole, ma fanno parte del processo di selezione in base al quale sono gli esemplari più forti a sopravvivere».Usare la carne di cervo peri bisognosiChe soluzione adottare, allora? Il suggerimento arriva dalla stessa associazione, che consiglia di introdurre predatori come i lupi e provare misure per ridurre la fertilità dei, per esempio delle recinzioni per limitare i contatti tra le mandrie.