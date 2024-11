Oasport.it - Volley femminile, Scandicci decolla a Stoccarda: 3-0 e secondo successo in Champions con Antropova sugli scudi!

La Savino del Bene concede il bis e supera con un secco 3-0 l’ostacolo, squadra che lo scorso anno sfiorò la semifinale diLeague. Prova convincente della formazione toscana che risponde positivamente anche nei momenti complicati (in particolare nelset), si affida alle sue bocche da fuoco Bajema (buona la sua prestazione) ee anche al muro di Carol e porta a casa 3 punti molto preziosi in chiave qualificazione alla fase ad eliminazione diretta su un campo tutt’altro che semplice.Gaspari schiera quella che, probabilmente, sarebbe la sua formazione titolare con Bajema in banda in diagonale con Herbots, Carol e Baijens al centro, Ognijenovic in regia eopposta, con Castillo libero ma in Europa si può e in Italia no.tiene il ritmo delle toscane fino al 10 pari, poi la Savino del Bene inizia a macinare gioco, a difendere e a contrattaccare con grande efficacia e in un baleno si trova avanti 17-11.