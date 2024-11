Ilgiorno.it - Violenze sessuali. Due segnalazioni in meno di 12 ore

Due episodi di abusisegnalati indi 12 ore a Milano. Poco dopo la mezzanotte di martedì, una ragazza di 31 anni di origine somala ha chiesto aiuto mentre si trovava in un hotel di via Zuretti, tra la zona della stazione Centrale e Greco, dicendo di essere stata violentata. Sul posto è intervenuta un’ambulanza che l’ha subito accompagnata alla Clinica Mangiagalli per gli accertamenti medici e il supporto psicologico. In un secondo momento sono intervenuti i carabinieri, che ora stanno cercando di fare luce sulla vicenda. La trentunenne non ha ancora sporto formale denuncia ma, stando ai primi elementi raccolti partendo dalla sua testimonianza, è emerso che la donna ha pernottato con un suo conoscente in quell’albergo e, in camera, sarebbe stata vittima di un rapporto sessuale avvenuto senza il suo consenso.