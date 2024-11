Gamberorosso.it - "Vini senza alcol? Chiamateli come volete, ma restano un derivato del vino”. Intervista a Martin Foradori

Lo avevamo lasciato durante iltaly 2024,Hofstätter, oggi a capo della storica famiglia di produttori altoatesini, mentre presentava la sua gamma dideati e si definiva «Un vignaiolo tedesco con passaporto italiano».ha scelto di non fermarsi alla produzione di Pinot nero e Gewürztraminer a Tramin-Termeno, in provincia di Bolzano, puntando con decisione anche sul no. Un mercato che cresce e si trasforma, complice una domanda sempre più orientata a prodotti salutari e a basso contenuto calorico, ha portato il produttore altoatesino a investire su una linea di Riesling deati, realizzati in Germania, dove dal 2014 Hofstätter gestisce la cantina Dr. Fischer nella Mosella, con vigneti nella valle del Saar. Ma per faredeati e di qualità servono mani esperte non solo in cantina ma soprattutto in vigna, così la tenuta Hofstätter da oltre 15 anni si avvale di un team composto da tutte donne, originarie della Romania, che curano le vigne in primavera e durante la vendemmia.