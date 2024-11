Quotidiano.net - Usa, Trump nomina a sorpresa Pete Hegseth capo del Pentagono

Leggi su Quotidiano.net

Donaldha annunciato di averto comedelil 44enne, un veterano di guerra pluridecorato ma soprattutto conduttore di Fox News per otto anni. Una. "- scrivesu Truth - ha trascorso tutta la sua vita come un guerriero per le truppe e per il Paese.è tosto, intelligente e un vero credente dell'America First. Conal timone, i nemici dell'America sono avvisati: il nostro esercito tornerà grande e l'America non si arrenderà mai". Il tycoon ricorda cheè laureato alla Princeton University e alla Harvard University. E che e' "un veterano di guerra dell'esercito che ha fatto missioni a Guantanamo Bay, Iraq e Afghanistan", venendo decorato per le sue azioni sul campo di battaglia con due stelle di bronzo e un distintivo di fanteria da combattimento.