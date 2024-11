Ucraina Putin ha fretta | Russia prepara attacco a Zaporizhzhia

Leggi su Ildenaro.it

(Adnkronos) –Launa nuova spallata innella guerra in corso da quasi 1000 giorni. Mentre siad attaccare con l’aiuto dei soldati nordcoreani per restituire a Vladimirla regione di Kursk invasa dalle forze di Kiev, l’esercito di Mosca continua a spingere nel Donetsk, al momento l’area più calda del fronte. La, però, si appresta a lanciare un’offensiva e punta a sfondare nella regione di. Le operazioni sono già iniziate, secondo le informazioni che l’Economist ha ottenuto dall’intelligence. “Le azioni militari sono già iniziate nella regione”, scrive il giornale. L’imminente arrivo di Donald Trump alla Casa Bianca sembra aver avuto un effetto sulle strategie dei due paesi. La prospettiva dell’inizio di un dialogo, sotto la spinta del nuovo presidente degli Stati Uniti, impone ai due paesi uno sforzo immediato per consolidare o migliorare le proprie posizioni.