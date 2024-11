Trump-Netanyahu il nuovo asse fa sognare la destra israeliana | Ora annettiamo la Cisgiordania

Leggi su Open.online

Donaldha vinto le elezioni da una settimana, ed entrerà alla Casa Bianca solo tra oltre due mesi. Eppure da 7 giorni il mondo intero si muove freneticamente come se la seconda erafosse di fatto già cominciata. Tutto un valzer di mosse e segnali, in un senso e nell’altro: telefonate a catena al presidente rieletto da mezzo mondo, per congratularsi, capire, sondare, accreditarsi. Emissari di questo o quell’altro leader che si precipitano a Washington o Mar-a-Lago. Esponenti della moritura amministrazione Biden che dettano le «ultime volontà» (politiche) dell’anziano leader. Infine, i fatti: ossia la prima infornata di nomine di Donaldper la squadra che lo affiancherà sullo scacchiere internazionale. Ci vorrà tempo per decriptare i loro profili e intenzioni, ma di certo c’è un leader mondiale che ha già stappato lo champagne: Benjamin