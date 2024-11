Trentalange | Non vedo prospettive per l’Aia senza una vera autonomia

Leggi su Sportface.it

“Fare il presidente delmi ha dato grandissimo onore e soddisfazione ma oggi nonprospettivauna. Non voglio andare fuori dalla federazione, questo è un progetto interno e sostenibile“. Ha parlato così Alfredopresentando il suo programma per la candidatura alla presidenza del, presso l’Università E-campus a Roma. L’ex direttore di gara ha poi aggiunto: “Già da domani inizierà questo giro di incontri con presidenti e i delegati che ci porterà a vedere tutte le persone coinvolte in questa avventura“.ha poi aggiunto: “Quando ci siamo trovati a dirigerenella stagione 2021/22 ci è venuto in mente il sogno di renderepiù autonoma, vivibile,e che ci permettesse di trovare delle risorse da riversare sulla base e poi a salire.