Romadailynews.it - Traffico Roma del 13-11-2024 ore 19:00

Leggi su Romadailynews.it

LuceverdeBuonasera e Ben ritrovati in studio Sonia cerquetani sul Raccordo Anulare intenso illungo le due carreggiate coda tratta in particolare lungo la carreggiata interna tra Flaminia Salaria e tra Bufalotta e lo svincolo A24 ti sta in coda anche lungo la carreggiata esterna tra laFiumicino la Casilina e lo svincolo A24 trafficato il percorso Urbano della A24 con code in uscita dafine sulla tangenziale est da Corso di Francia la Salaria verso San Giovanni in direzione dello Stadio Olimpico tra Nomentana e la Salaria la Pontina code da Spinaceto a raccordo anulare in entrata in città per lavori notturni Fino al prossimo 29 novembre chiuse tra le 23 e le 6 del mattino le rampe di entrata e di uscita della tangenziale est da viale Castrense a Largo Settimio Passamonti prestare attenzione alla segnaletica ma per i dettagli di queste ed altre notizie potete consultare