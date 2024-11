Movieplayer.it - The Night Agent 2: il teaser trailer svela la data di uscita dei nuovi episodi

Leggi su Movieplayer.it

La stagione 2 della serie Theha ora unadiin streaming su Netflix grazie al nuovo, ecco il video. Netflix ha condiviso un nuovodella stagione 2 della serie Thendo così ladidel debutto dei. I fan dello show dovranno attendere fino al 23 gennaio 2025 per poter assistere agli eventi che saranno al centro delle puntate inedite prodotte da Sony Pictures Television. Il ritorno di TheLa prima stagione è stata la serie più vista nel 2023 (per quanto riguarda le visualizzazioni) ed è attualmente al 7° posto tra le serie in lingua inglese più popolari di tutti i tempi disponibili in streaming su Netflix, con .