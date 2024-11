Panorama.it - Satispay raccoglie 60 milioni di euro. Nuovo aumento di capitale per la fintech italiana

Leggi su Panorama.it

diper l’Unicorno italiano. Nonostante il non raggiungimento, ancora, della reddittività (non strano per una startup) l’app creata poco più di dieci anni fa da tre giovani cuneesi per i pagamenti digitali e l’invio di denaro ha appena raccolto altri 60di.Questo round porta il totale raccolto dall’azienda a oltre 500di, consolidando ulteriormente la sua posizione di Unicorno (startup valutata oltre un miliardo di). Con oltre 5di utenti e 380.000 esercenti aderenti,è una storia di successonel panorama.Fondata da tre giovani imprenditori di Cuneo, Dario Brignone, Samuele Pinta e Alberto Dalmasso, laè nata con l’obiettivo di creare un’alternativa mobile ai tradizionali circuiti di carte di credito e debito.