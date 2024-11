Calciomercato.it - Roma, ecco Ranieri: il ‘sollievo’ di Hummels

Il club giallorosso ha scelto la propria guida tecnica: il messaggio del difensore tedescoLaa Claudio. Il tecnico è pronto alla sua terza avventura alla guida dei giallorossi. Un ritorno a casa per lui, che si è sempre professato tifoso dei capitolini.ha firmato e prenderà il posto di Ivan Juric.scherza sui social (LaPresse) – calciomercato.itPer il tecnico una sfida subito in salita visto che i primi due impegni in campionato in questa terza avventura giallorossa saranno rispettivamente contro Napoli in trasferta e Atalanta in casa e nel mezzo il complicatissimo impegno in Europa League sul campo del Tottenham a Londra. Tre sfide già cruciali per l’allenatore, obbligato a fare punti per risalire la china e non farsi risucchiare in una clamorosa zona retrocessione.