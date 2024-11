Cityrumors.it - Roma, bagno di folla notturno per Ranieri, la gente urla “Uno di noi…”

Leggi su Cityrumors.it

Accoglienza incredibile per il nuovo tecnico dellacon oltre 200 tifosi che si sono presentati a Fiumicino per salutarloEntusiasmo già alle stelle per Claudio. Mai successo prima che i tifosi delladedicassero ad un ex allenatore che è già stato sulla panchina in due circostanze undidiper, la“Uno di noi.” (foto Cityrumors.it)Erano circa 200 i sostenitori di fedenista che si sono assiepati al Terminal 1 per abbracciare il nuovo tecnico della. L'articolodiper, la“Uno di noi.” proviene da Cityrumors.