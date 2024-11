Richard Gere trasloca in Spagna e i social si scatenano in difesa di Musk

Leggi su Dailyshowmagazine.com

(Adnkronos) –ha recentemente detto addio a un pezzo della sua vita negli Stati Uniti sei mesi dopo aver rivelato per la prima volta il suo desiderio di trasferirsi in. La star di Pretty Woman, 75 anni, ha venduto la sua casa da 11 milioni di dollari a New Canaan, Connecticut, in ottobre, come confermano i registri immobiliari, segnando un’altra pietra miliare nella sua transizione verso il trascorrere più tempo fuori dall’America. E’ quanto scrive ‘People’. La notizia della vendita arriva dopo che lo scorso aprile aveva dichiarato a ‘Vanity Fair’ di voler trasferirsi nel paese natale della moglie Alejandra Silva, per permetterle di essere più vicina ai suoi parenti. “Per Alejandra, sarà meraviglioso essere più vicina alla sua famiglia, ai suoi amici di una vita e alla sua cultura – ha detto di Silva, 41 anni – È stata molto generosa nel concedermi sei anni di vita nel mio mondo, quindi è giusto che gliene do almeno altri sei vivendo nel suo”.