Donnaup.it - Plumcake degli angeli: soffice come una nuvola

una, goloso, profumato di vaniglia e ariosole ali, questoè una vera bontà.Facilissimo da preparare, basta impugnare le fruste elettriche e lavorare gli ingredienti seguendo i passaggi pedissequamente e non falliremo.Perfetto a colazione, da solo o arricchito da uno strato di marmellata, o di nutella, è ideale anche a merenda per accogliere i nostri piccoli di ritorno da scuola e coccolarli con una delizia realizzata con amore e con le nostre mani.Una volta pronto, si conserva sotto la campana di vetro per un massimo di 2 giorni.Che ne dite di provare a cucinare insieme? Mettiamoci al lavoro!: ingredienti e preparazionePer questa ricetta occorrono:3 uova200 gr di zucchero semolatoq.b. di estratto di vaniglia125 gr di yogurt75 ml di olio di semi di mais250 gr di farina 0075 gr di frumina1 bustina di lievito in polvere per dolci100 ml di latte.