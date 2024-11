Liberoquotidiano.it - Pete Hegseth segretario alla Difesa: Trump spiazza il mondo, chi manda al Pentagono

Se la nomina di Elon Musk nella squadra della sua amministrazione era annunciata da tempo, la scelta di Donaldpiù sorprendente ente è sicuramente quella di. Il veterano e co-conduttore di Fox & Friends Weekend, anchorman molto famoso negli Stati Uniti ma assai meno in Europa, rivestirà un ruolo centrale: quello didella. Riguardonomina ali maligni parlano di una scelta dovuta soprattuttolealtà dimostrata dal giornalista al neo-presidente, ma i tycoon presentadolo agli americani ha voluto elogiarlo con parole non banali, sottolineando il suo curriculum di combattente, nonché la sua attività di conduttore di Fox News e il suo libro best-seller The War on Warriors, nel quale tra l'altro l'autore si dichiara assolutamente contrario all'invio delle donne nelle aree di combattimento.