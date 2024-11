Ilfattoquotidiano.it - Papà torna a casa e trova i tre figli uccisi a coltellate. Ricercata la madre 45enne: ha lasciato una lettera ed è scomparsa

È stato il padre are i corpi senza vita dei suoi tre bambini di 2, 11 e 13 anni, nelladove vivono a Taninges in Alta Savoia. La notizia la dà Le Parisien e i fatti risalgono a martedì 12 novembre. Intorno alle 13, l’uomo ha fatto rientro nella sua abitazione e hato i piccoli senza vita: è stato lui, scrive FranceInfo, a chiamare i gendarmi. Lache soffre di disturbi psichici è attualmente. Secondo il Dauphiné Libéré, la donna avrebbeunae poi si sarebbe diretta verso le montagne che circondano la città. Una sessantina i gendarmi mobilitati nella zona. I bambini, riportano le fonti, sono staticon un’arma bianca. La procura ha precisato in serata, martedì, che si trattava di una famiglia ricostituita. È stata aperta un’indagine dalla procura di Bonneville, affidata alla gendarmeria locale.