Gaeta.it - Pallacanestro Trieste stringe una nuova alleanza con MSC Crociere: un passo verso l’internazionalizzazione

Laha recentemente siglato un accordo strategico con MSC, una delle compagnie leader nel settore crocieristico internazionale. Questa partnership rappresenta un'importante opportunità per il club biancorosso di ampliare la propria visibilità e radicamento nel panorama sportivo locale e internazionale. A partire dalla stagione 2024/2025, i colori tradizionali della squadra si arricchiranno del logo MSC, rafforzando così il legame tra sport e comunità.Dettagli della partnershipL'accordo tra lae MSCnon si limita a una semplice sponsorizzazione, ma offre una vasta gamma di opportunità per entrambe le parti. Il logo della compagnia sarà ben visibile sulla maglia da gioco della squadra, in particolare a partire dalla partita contro Trapani prevista per il 17 novembre.