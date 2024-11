Terzotemponapoli.com - Padovano: “Inter e Napoli le più forti”

: “le più forti” Juventus, che errore sul mercato”L’ex attaccante della Juventus Micheleha parlato del campionato italiano a margine del premio “La Clessidra” ad Anghiari, in provincia di Arezzo. L’attuale opinionista ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Tuttomercatoweb.com: “E’ un campionato mai come quest’anno competitivo, finalmente”.: “le più forti” Credo cheabbiano qualcosa in più rispetto alle altre. La Juventus è un progetto che mi piace molto, hanno rischiato molto perché hanno cambiato moltissimo. Hanno un progettoessante, hanno giocatori forti, uno su tutti Thuram che ha grandissimi margini di miglioramento. Thiago Motta guarda l’allenamento non la carta d’identità. I giovani secondo me vanno fatti giocare.