Quotidiano.net - Omicidio Correra, spunta un secondo proiettile: i punti oscuri della vicenda

Leggi su Quotidiano.net

Napoli, 13 novembre 2024 -un altrosulla scena del crimine, incompatibile con l'arma che ha sparato. Si complica l’del 18enne Arcangelo, colpito alla fronte da una pistola calibro 9x21 nel centro di Napoli. Gli inquirenti hanno recuperato ilinesploso, ma potrebbero esserci altri elementi ancora da chiarire, tant’è il cugino Renato Benedetto Caiafa è stato fermato per ricettazione dell’arma, ma non per l’. Non è certo che ilinesploso sia legato alla morte di, il terzo ragazzo ucciso in 17 giorni, vittima delle notti violente di Napoli. Troppo semplice acquistare un’arma, con 200 euro c’è chi vende pistole con matricola abrasa per renderle irriconoscibili. Di chi è la Beretta che ha sparato? Le ultime parole: "Renà, non mi lasciare” Le indagini: ida chiarire Di chi è la Beretta che ha sparato? Resta al vaglio degli inquirenti la versione fornita da Caifa, il 19enne ha raccontato di aver trovato la Beretta calibro 9x21 con caricatore da 26 colpi a terra in piazzetta Sedil Capuano e di averla maneggiata "per gioco" finché non sarebbe partito accidentalmente un colpo che ha ferito mortalmente il cugino.