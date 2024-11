Gaeta.it - Nuovo dirigente per i lavori pubblici a Santa Marinella: Ermanno Mencarelli nel ruolo chiave

Il Comune di Santa Marinella ha recentemente preso una decisione importante in merito alla gestione dei lavori pubblici. Con il Decreto numero 49 del 12 novembre 2024, il Sindaco Pietro Tidei ha conferito a Ermanno Mencarelli, architetto in quiescenza e regolarmente iscritto all'Ordine degli Architetti, l'incarico di dirigente del settore dei lavori pubblici. Questa nomina segna una fase nuova per la gestione delle opere pubbliche nel Comune, con l'obiettivo di migliorare la pianificazione e l'esecuzione dei progetti infrastrutturali. Dettagli dell'incarico dirigen­ziale Il decreto emesso dal Sindaco chiarisce che l'incarico per Mencarelli sarà svolto a titolo gratuito. Ciò significa che non percepirà un compenso per il suo lavoro, ma riceverà solamente un rimborso spese in linea con le politiche economiche del Comune di Santa Marinella.