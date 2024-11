Oasport.it - Nick Kyrgios sarà ufficialmente al via degli Australian Open 2025: “C’era solo il 15% di possibilità”

Ci sono i crismi dell’ufficialità. Dopo due anni di assenza dai campi,torna giocare. L’eccentrico tennistao riprenderà a calcare i campi da tennis di alto livello in occasione, il primo Slam della prossima stagione. Il giocatore aussie ha trascorso un biennio piuttosto complicato, condito da non pochi problemi fisici (ginocchio e polso).La strada è stata in salita. Dopo l’intervento chirurgico al polso all’inizio dell’anno,ha dovuto affrontare un intenso processo di riabilitazione. “il 15% diche tornassi a giocare a questi livelli”, ha rivelato l’o a 9News. Il percorso di recupero è stato molto lungo per ritrovare le giuste sensazioni con il polso operato.“Se devo essere sincero, probabilmente questa è la miglior sensazione che ho provato negli ultimi due anni“, ha aggiunto.