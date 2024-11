Oasport.it - MotoGP, Jorge Martin ‘reincarnazione’ di Valentino Rossi? Lo spagnolo può ripetere quanto fatto dal Dottore tra il 2001 e il 2003

ha 24 punti di vantaggio su Francesco Bagnaia alla vigilia dell’ultimo weekend della. Come spiegato nella monografia dedicata, per ribaltare la situazione, Pecco dovrebbe compiere la più clamorosa rimonta nella storia del Motomondiale. Questo significa cheator non è solo pmo a tramutare un sogno in realtà, ma anche a emularein due differenti dinamiche.In primis, lopuò laurearsi Campione del Mondo senza correre in un Factory Team. L’ultimo a esserci riuscito è stato proprio il, nell’ormai lontano. All’epoca, il fuoriclasse di Tavullia viveva nelle medesime circostanze attuali del madrileno. Era difatti inserito in una struttura satellite a lui dedicata sponsorizzata dalla Nastro Azzurro, ma cavalcava una NSR500 in tutto e per tutto identica a quella di Alex Crivillé e Tohru Ukawa, i portacolori HRC.