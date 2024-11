Lanazione.it - Montevarchi. La consigliera Masini chiede le aree idonee per lo sviluppo delle rinnovabili

Arezzo, 13 novembre 2024 – Nel corso dell'ultimo consiglio comunale dila capogruppo di Valdarno Centro Chiaraha presentato un'interrogazione all'amministrazione perre quali sono lenel territorio comunale per lodell'eloico e del fotovoltaico. "I cittadini - ha detto - sono preoccupati per i sottopassi allagati ad ottobre 2024, e sono sempre più attenti alle tematiche ambientali. Speriamo di leggere entro fine anno la nuova legge regionale Toscana sulleper fonti, una buona notizia per la nostra bella regione che avrà conseguenze importanti anche per il Valdarno".ha ricordato che il 2023 è stato il secondo anno più caldo mai registrato in Italia, secondo le stime dell’Istituto Superiore per la Protezione e le Ricerche Ambientali ISPRA.