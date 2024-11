Mistermovie.it - Mister Movie | Com’è oggi Nicolò, il bambino di “Sole a catinelle”? Chi è Robert Dancs

Leggi su Mistermovie.it

Grazie aabbiamo potuto scrivere questa notizia.Chi non ricorda, il fortunato film di Checco Zalone del 2013? Tra le scene più iconiche, c’è il dialogo tra Checco e suo figlio Nicolò, interpretato dal giovane, allora solo undicenne, che si è subito guadagnato un posto nel cuore del pubblico. A distanza di oltre un decennio, molti fan si chiedono cosa sia successo a quel ragazzino e che piega abbia preso la sua vita.: Il “Nicolò” diOggi e la Nuova Strada che Ha Sceltoha lasciato il segno nel panorama cinematografico italiano con la sua interpretazione di Nicolò, diventata iconica grazie a frasi come: “Quella è la felicità, Nicolò. No sta cacat di yacht”. Da allora, il volto diè rimasto legato a questo personaggio, ma la sua carriera non si è fermata solo a quell’esperienza.