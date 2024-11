Ilfattoquotidiano.it - Matteo Berrettini collaborerà con Umberto Ferrara, ex preparatore atletico di Jannik Sinner licenziato dopo il caso Clostebol

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

C’è una new entry nello staff di, e non è un ingresso banale. Il tennista romano lavorerà con, ossia l’exdel numero uno al mondoda quest’ultimoil. La notizia è arrivata proprio in questi giorni, mentre a Torino sono in corso le Atp Finals 2024 e mentre Filippo Volandri sta ultimando le convocazioni per le finali di Coppa Davis.Secondo quanto raccontato dae dal suo team, la cui versione è stata ritenuta credibile dal tribunale indipendente che ha giudicato il, la positività all’antidoping si era verificata a causa di un contatto fortuito con il Trofodermin, uno spray cicatrizzante che al suo interno contiene la sostanza proibita, il. Ad acquistare il prodotto in questione era stato proprio, nel mese di febbraio a Bologna, che poi lo aveva prestato al fisioterapista Giacomo Naldi per curare una ferita al dito prima di massaggiaredurante il torneo di Indian Wells.