Leao a tutto campo | Stare al Milan mi piace molto con Fonseca è tutto risolto

o, 13 novembre 2024 – “almi”. Musica per il popolo rossonero. Sopratse a parlare è Rafa. L'attaccante, dal ritiro della nazionale portoghese, è intervenuto in conferenza stampa e ha risposto ad alcune domande sul suo momento in rossonero. “Sono contento di quello che ho fatto nelle ultime due partite contro Real Madrid e Cagliari. Non guardo indietro, ma sempre avanti. In generale sta andando bene. Poi, certo, potrebbe andare meglio perché voglio fare grandi cose sia con ilche con la nazionale”.Sul suo rapporto conche, in campionato, lo ha messo in panchina per tre volte consecutive prima di rilanciarlo: “Non ho niente contro di lui, è una situazione risolta. Chiaramente non mifuori, ma le decisioni le prende l'allenatore.