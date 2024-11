Iodonna.it - La musica non solo dà ritmo al movimento ma attenua anche la sensazione della fatica

Leggi su Iodonna.it

Che si pratichi yoga o pilates o che si macinino chilometri al parco, poco cambia. Quasi sempre chi si allena lo fa con lain sottofondo. Più o meno motivazionale, più o meno rilassante, ladurante l’allenamento ha la grande capacità di stimolare l’esercizio e la concentrazione, agendo come “attivante”, ideale soprattutto per gli allenamenti ad alta intensità. Sport e alimentazione: meglio fare colazione oppure no? X Leggi› Sport e potassio: le scelte giusteper allenamento, perché è “attivante”?In generale, laascoltata durante l’allenamento deve stimolare e concentrare, che sia un allenamento aerobico o uno più statico: «Mi piace definire questacome “attivante” del, in particolare nel caso di allenamenti ad alta intensità e “attivante” di uno stato di quiete e meditazione nel caso di allenamenti a bassa intensità.