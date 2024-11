Fanpage.it - La destra non si ferma sull’Albania: arriva l’emendamento Musk per togliere potere ai giudici “ostili”

Leggi su Fanpage.it

Se non è accogliere l'appello di, poco ci manca. Con un'emendamento al decreto flussi, lavuoleaidelle Sezioni Immigrazione dei tribunali, le decisioni sui trattenimenti dei richiedenti asilo nei Cpr. Una norma che punta superare lo stallo giuridico dei centri per migranti in Albania, tagliando fuori dalle scelte su procedure accelerate e Paesi sicuri, dei magistrati considerati politicamente ostili. La competenza passerà alle Corti d'Appello, che però sono già gravate da una mole di lavoro giudicata insostenibile.