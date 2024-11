KLM amplia la sua rete intercontinentale | tre nuove rotte nel 2025

Leggi su Gaeta.it

KLM ha annunciato l'aggiunta di tredestinazioni di lungo raggio al proprio network, con collegamenti che prenderanno il via nella stagione estiva del. Leda Amsterdam a San Diego, Georgetown e Hyderabad rappresentano un importantemento per la compagnia aerea olandese, consolidando la sua presenza in Nord America e in Asia. Questa espansione avverrà parallelamente a un incremento della capacità di volo, rispondendo a una domanda crescente tra i passeggeri.Dettagli sui nuovi collegamentiA partire dall'8 maggio, KLM attiverà i voli da Amsterdam a San Diego, che diventa così la 22esima destinazione della compagnia negli Stati Uniti. Questa rotta sarà servita da un Boeing 787-9, con tre frequenze settimanali, operando il martedì, giovedì e domenica.